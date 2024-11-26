Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "Неизвестный Щукин" проходит в ГМИИ имени Пушкина

"Культура за 100 секунд": выставка "Неизвестный Щукин" проходит в ГМИИ имени Пушкина

Часть билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре будет продаваться через аукцион

Режиссер Эмир Кустурица рассказал том, чему стоит уделять внимание в солидном возрасте

"Сити": какие концерты можно посетить в Москве на этой неделе

Большой театр представил расписание балета "Щелкунчик"

Режиссер Эмир Кустурица рассказал, о каком фильме думал 30 лет

"Моя Москва": Олег Алмазов. Часть 2

Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре начнут продавать 2 декабря

Премьера новогодней комедии "Звезды в Сибири" состоялась в Москве

В Москве обсудили обновление репертуара театров к празднованию 80-летия Победы

Выставка "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" проходит в ГМИИ имени Пушкина. На выставке можно будет увидеть неизвестные предметы из собрания коллекционера.

Выставка "Русское невероятное" проходит в Центре "Зотов". Экспозиция из более 140 работ предлагает зрителям исследовать истоки этого направления через живопись, скульптуру, графику и декоративно-прикладное искусство.

Фильм "Любовь и голуби" будут показывать в кинотеатрах Москвы. Его можно будет посмотреть в кинотеатрах "Москино" и "Иллюзион".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика