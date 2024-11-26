"Культура за 100 секунд": выставка "Неизвестный Щукин" проходит в ГМИИ имени Пушкина

Выставка "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" проходит в ГМИИ имени Пушкина. На выставке можно будет увидеть неизвестные предметы из собрания коллекционера.

Выставка "Русское невероятное" проходит в Центре "Зотов". Экспозиция из более 140 работ предлагает зрителям исследовать истоки этого направления через живопись, скульптуру, графику и декоративно-прикладное искусство.

Фильм "Любовь и голуби" будут показывать в кинотеатрах Москвы. Его можно будет посмотреть в кинотеатрах "Москино" и "Иллюзион".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.