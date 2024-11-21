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21 ноября, 00:00

Культура

Премьера фильма "Уроки китайского" прошла в кинотеатре "Октябрь"

Премьера фильма "Уроки китайского" прошла в кинотеатре "Октябрь"

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В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера российского сериала "Уроки китайского", режиссерский дебют актера Ивана Макаревича.

Главный герой сериала – студент, чья жизнь меняется, когда его отец, известный ученый-фармацевт, становится мишенью для преступников. Чтобы защитить сына, он нанимает телохранительницу из Китая, которая по легенде является студенткой по обмену. Эту роль исполнила Саша Немчинова, которая за пару недель освоила винчун и китайский язык.

Всего будет 8 эпизодов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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