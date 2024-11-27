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Новости

27 ноября, 07:15

Новости

Собянин: еще 13 детских и взрослых поликлиник заработали по новому стандарту

Собянин: еще 13 детских и взрослых поликлиник заработали по новому стандарту

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: Собянин утвердил проект реорганизации промзоны у станции "Полежаевская"

Новости часа: утвержден проект реорганизации части промзоны "Магистральные улицы"

Собянин: территорию бывшей промзоны у "Полежаевской" ждет реорганизация

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

Новости часа: еще 13 детских и взрослых поликлиник заработали по новому стандарту

Сергей Собянин: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

Более 400 тысяч человек ежедневно принимают детские и взрослые поликлиники, которые открылись недавно в Москве после реконструкции. Жителям 13 районов пришлось потерпеть небольшие неудобства, чтобы получить учреждения, работающие теперь по новому московскому стандарту.

Как рассказал Сергей Собянин, поликлиники стали светлыми и удобными для пациентов и врачей. Появились комфортные зоны ожидания, в которых можно попить воды, зарядить свой гаджет или забежать на чашечку кофе в буфет.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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