Собянин: еще 13 детских и взрослых поликлиник заработали по новому стандарту

Более 400 тысяч человек ежедневно принимают детские и взрослые поликлиники, которые открылись недавно в Москве после реконструкции. Жителям 13 районов пришлось потерпеть небольшие неудобства, чтобы получить учреждения, работающие теперь по новому московскому стандарту.

Как рассказал Сергей Собянин, поликлиники стали светлыми и удобными для пациентов и врачей. Появились комфортные зоны ожидания, в которых можно попить воды, зарядить свой гаджет или забежать на чашечку кофе в буфет.

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