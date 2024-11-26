Сергей Собянин: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

13 взрослых и детских поликлиник открыли после реконструкции в 13-ти районах столицы. Теперь они работают по новому московскому стандарту и в общей сложности обслуживают более 440 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Диагностические возможности учреждений расширились благодаря современной медицинской технике. Так, головные здания дополнительно оснастили компьютерным и магнитно-резонансным томографами, аппаратами УЗИ экспертного класса, а также эндоскопическим оборудованием и другой аппаратурой.

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