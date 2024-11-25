Собянин: более 20 тысяч человек приняли участие в молодежном форуме "Наследие"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 20 тысяч человек приняли участие в седьмом молодежном форуме "Наследие". Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

В рамках форума были проведены деловая, образовательная и экскурсионная программы, а также городской фестиваль и конкурс студенческих работ.

В столичной части конкурса приняли участие 300 студентов из 28 высших учебных заведений города. Среди них были будущие специалисты в области реставрации, архитектуры, истории, социологии, урбанистики и других дисциплин.

Участники должны были создать проекты по восстановлению и адаптации для современного использования Дворца культуры завода "Серп и Молот", сооружения в Таганском районе.

Идея строительства многофункционального комплекса, включающего в себя спортивный, клубный и концертный корпуса, была признана лучшей, отметил мэр Москвы.

В рамках регионального этапа конкурса свои проекты представили участники из 12 регионов. Победителем стала команда из Саратова, представившая проект по возрождению и интеграции в современную жизнь особняка, построенного в начале XX века. Все конкурсные работы имеют практическую значимость и могут быть реализованы на практике.

Проект "Наследие" проходит с 2018 года. Он предоставляет возможность молодым профессионалам из России и дружественных государств обменяться опытом и идеями в области сохранения исторического наследия и его интеграции в городскую среду.

Ранее Собянин рассказал, что в Зеленограде завершены работы по благоустройству в рамках двух больших проектов. Так, в районе Матушкино было благоустроено пространство у пруда "Быково болото". На этой территории специалистам удалось обустроить и привести в порядок уже существующие зоны отдыха, а также заменить старое покрытие дорожек на деревянный настил.

Второй проект затронул благоустройство территории возле Школьного озера в Силине. Изначально специалисты отремонтировали мост через плотину, расширив его и увеличив количество дорожек для прогулок. После они очистили пляж и оборудовали его лежаками, раздевалками, кафе и помещениями для спасателей.