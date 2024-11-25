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Новости

Новости

25 ноября, 12:15

Город

Более 3 тысяч операций провели во флагманских центрах Москвы

Более 3 тысяч операций провели во флагманских центрах Москвы

Собянин: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Еще два флагманских медцентра откроют в Москве

12 перинатальных центров Москвы оборудовали реанимации видеонаблюдением за новорожденными

"Мой район. Новости": центр женского здоровья появится на базе больницы имени Филатова

Собянин рассказал, что мамам новорожденных стала доступна видеотрансляция из реанимации

Новости часа: в операционных флагманских центров провели более 3 тыс операций

"Мой район. Новости": началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 имени Филатова

Комплексная модернизация больницы № 15 им Филатова продолжается в Вешняках

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

В уникальных гибридных операционных московских флагманских центров провели более трех тысяч операций. Возле стола с пациентом могут работать сразу несколько бригад медиков разных специализаций.

Для того, чтобы провести сложнейшее хирургическое вмешательство в операционных есть все необходимое. Это позволяет врачам использовать получать диагностику в режиме реального времени.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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