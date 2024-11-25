Более 3 тысяч операций провели во флагманских центрах Москвы

В уникальных гибридных операционных московских флагманских центров провели более трех тысяч операций. Возле стола с пациентом могут работать сразу несколько бригад медиков разных специализаций.

Для того, чтобы провести сложнейшее хирургическое вмешательство в операционных есть все необходимое. Это позволяет врачам использовать получать диагностику в режиме реального времени.

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