25 ноября, 12:15Город
Более 3 тысяч операций провели во флагманских центрах Москвы
В уникальных гибридных операционных московских флагманских центров провели более трех тысяч операций. Возле стола с пациентом могут работать сразу несколько бригад медиков разных специализаций.
Для того, чтобы провести сложнейшее хирургическое вмешательство в операционных есть все необходимое. Это позволяет врачам использовать получать диагностику в режиме реального времени.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.