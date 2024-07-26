Число пассажиров столичных автовокзалов превысило 1,5 млн с начала 2024 года

Столичные автовокзалы после полномасштабного обновления привлекают больше пассажиров. С начала 2024 года ими воспользовались более полутора миллиона человек. Например с Красногвардейского вокзала ежедневно отправляются более 300 рейсов в 70 городов России.

Обновление на всех автовокзалах Москвы завершилось в начале 2024 года. Теперь ожидание автобусов стало еще комфортнее, так как можно быстро зарядить телефон, а билеты доступны онлайн.

Что еще изменилось для пассажиров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.