Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля, 07:15

Транспорт

Число пассажиров столичных автовокзалов превысило 1,5 млн с начала 2024 года

Число пассажиров столичных автовокзалов превысило 1,5 млн с начала 2024 года

"Мой район. Новости": станция Царицыно МЦД-2 станет новым городским вокзалом

Московский городской вокзал возведут на станции Царицыно МЦД-2

Туроператоры отметил рост количества речных круизов в столице

"Мой район. Новости": почти 200 тыс человек отправились в круизы с речных вокзалов Москвы

Московский метрополитен открыл новую площадку для художников на станции "Римская"

Со столичных речных вокзалов можно отправиться почти в 50 городов России

Городской вокзал на станции Царицыно МЦД-2 достроят в 2025 году

"Это Москва. Транспорт": водный патруль

Со столичных речных вокзалов отправились в круизы 190 тыс туристов в 2024 году

Столичные автовокзалы после полномасштабного обновления привлекают больше пассажиров. С начала 2024 года ими воспользовались более полутора миллиона человек. Например с Красногвардейского вокзала ежедневно отправляются более 300 рейсов в 70 городов России.

Обновление на всех автовокзалах Москвы завершилось в начале 2024 года. Теперь ожидание автобусов стало еще комфортнее, так как можно быстро зарядить телефон, а билеты доступны онлайн.

Что еще изменилось для пассажиров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоНика КараваеваМаксим ШаманинАлена Суббота
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика