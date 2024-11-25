Очередной этап строительства Рублево-Архангельской линии метро завершили в Москве

В Москве завершено строительство очередного участка Рублево-Архангельской линии метрополитена, который соединил станции "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" перегоночным тоннелем.

Станция "Бульвар Генерала Карбышева" готова на 30% и расположена в районе Хорошёво-Мнёвники, который славится своими зелеными зонами и архитектурной достопримечательностью – вантовым Живописным мостом. Ожидается, что открытие новой ветки улучшит транспортное обслуживание около миллиона москвичей.

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