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25 ноября, 22:15

Транспорт

Очередной этап строительства Рублево-Архангельской линии метро завершили в Москве

Очередной этап строительства Рублево-Архангельской линии метро завершили в Москве

"Мой район. Новости": проходку тоннеля завершили на участке Рублево-Архангельской линии

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Станция "Бульвар Генерала Карбышева" графитовой линии готова на 30%

В Москве завершено строительство очередного участка Рублево-Архангельской линии метрополитена, который соединил станции "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" перегоночным тоннелем.

Станция "Бульвар Генерала Карбышева" готова на 30% и расположена в районе Хорошёво-Мнёвники, который славится своими зелеными зонами и архитектурной достопримечательностью – вантовым Живописным мостом. Ожидается, что открытие новой ветки улучшит транспортное обслуживание около миллиона москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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