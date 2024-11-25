"Мой район. Новости": ледовый дворец и академия хоккея появятся в Хорошёво-Мнёвниках

Ледовый дворец и академию хоккея построят в Мнёвниковской пойме. Кроме того, там оборудуют места отдыха у воды.

Вдобавок к этому, Хорошёво-Мнёвники свяжут с соседними районами новыми пешеходными мостами. Один из них соединит Мнёвниковскую пойму с Островной улицей в Крылатском. Еще один мост пройдет между южной частью поймы и районом Филевский парк.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".