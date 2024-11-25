Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 08:10

Город

"Мой район. Новости": ледовый дворец и академия хоккея появятся в Хорошёво-Мнёвниках

"Мой район. Новости": ледовый дворец и академия хоккея появятся в Хорошёво-Мнёвниках

Около 50 катков и 86 лыжных трасс скоро заработают в Москве

Тематический раздел "Новогодняя Москва" появился в сервисе Russpass

Еще два малайских медвежонка поселятся в Московском зоопарке

Собянин: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Билеты на концерты и спектакли в Москве начнут продавать по документам с 1 декабря

Искусственное оснежение лыжных трасс начали в Подмосковье

Еще два флагманских медцентра откроют в Москве

Новости часа: 36 новых спортивных объектов появятся в Москве в ближайшие три года

В Москве в ближайшие три года появятся 36 новых спортобъектов

Ледовый дворец и академию хоккея построят в Мнёвниковской пойме. Кроме того, там оборудуют места отдыха у воды.

Вдобавок к этому, Хорошёво-Мнёвники свяжут с соседними районами новыми пешеходными мостами. Один из них соединит Мнёвниковскую пойму с Островной улицей в Крылатском. Еще один мост пройдет между южной частью поймы и районом Филевский парк.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городспортстроительствоблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика