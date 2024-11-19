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19 ноября, 17:45

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Сергей Собянин одобрил планы строительства трех объектов в Молжаниновском районе

Сергей Собянин одобрил планы строительства трех объектов в Молжаниновском районе

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Три объекта по программе стимулирования создания мест приложения труда возведут в Молжаниновском районе, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Среди них – детский сад с бассейном на 275 мест, логистический комплекс на Ленинградском шоссе и образовательная организация на 1 050 человек. Благодаря этим объектам город получит 450 новых рабочих мест и улучшит условия для обучения более 1 300 детей.

За четыре года реализации программы столица заключила соглашения с инвесторами на строительство более 6 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости, что создаст свыше 290 тысяч рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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