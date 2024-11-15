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15 ноября, 16:45

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Около 4 километров набережных было благоустроено при участии инвесторов за 5 лет

Около 4 километров набережных было благоустроено при участии инвесторов за 5 лет

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За пять лет инвесторы благоустроили около четырех километров набережных в Москве. В порядок их приводили вместе со строительством новых жилых комплексов. По словам заммэра Владимира Ефимова, самая протяженная из благоустроенных набережных находится в Нагатинском Затоне. После реконструкции на прибрежной территории длиной около полутора километра появились пляжная зона, променад с велодорожкой, зона для воркаута.

Еще две набережные расположены на северо-западе столицы в Хорошёво-Мнёвниках и Покровском-Стрешневе, а также на юге Москвы на берегу затона Новинки и на севере города в районе Левобережный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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