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Новости

21 ноября, 11:00

Город

"Мой район. Новости": началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 имени Филатова

"Мой район. Новости": началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 имени Филатова

Комплексная модернизация больницы № 15 им Филатова продолжается в Вешняках

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

Новости часа: реконструкцию трех корпусов Филатовской больницы завершат за два года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 ноября

Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Новости часа: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им Филатова

Новости часа: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им. Филатова

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

Мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

Сергей Собянин рассказал, что в родильном доме больницы имени Филатова появится Центр женского здоровья. В будущем там будут помогать москвичкам готовиться к родам.

Помимо роддома, в медучреждении приводят в порядок и терапевтический корпус. После ремонта москвичи с инсультом и иными нарушениями мозгового кровообращения будут получать там соответствующее лечение.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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