"Мой район. Новости": началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 имени Филатова

Сергей Собянин рассказал, что в родильном доме больницы имени Филатова появится Центр женского здоровья. В будущем там будут помогать москвичкам готовиться к родам.

Помимо роддома, в медучреждении приводят в порядок и терапевтический корпус. После ремонта москвичи с инсультом и иными нарушениями мозгового кровообращения будут получать там соответствующее лечение.

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