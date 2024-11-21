21 ноября, 11:00Город
"Мой район. Новости": началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 имени Филатова
Сергей Собянин рассказал, что в родильном доме больницы имени Филатова появится Центр женского здоровья. В будущем там будут помогать москвичкам готовиться к родам.
Помимо роддома, в медучреждении приводят в порядок и терапевтический корпус. После ремонта москвичи с инсультом и иными нарушениями мозгового кровообращения будут получать там соответствующее лечение.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".