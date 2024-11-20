Мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

В городской клинической больнице № 15 имени Филатова идет модернизация. В ходе рабочего совещания на объекте Сергей Собянин рассказал, что работы в основных корпусах завершат в 2025–2026 годах.

В них разместят ключевые отделения больницы, в том числе отделения реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, медучреждение укомплектуют новейшим оборудованием: рентген-аппаратами, а также аппаратами КТ, МРТ, УЗИ и установками для анестезиологии, реанимации и реабилитации.

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