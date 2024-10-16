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Новости

16 октября, 11:00

Город

"Мой район. Новости": комплексная реконструкция медучреждений завершится в Москве в 2025-м

"Мой район. Новости": комплексная реконструкция медучреждений завершится в Москве в 2025-м

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Комплексная реконструкция городских медучреждений завершится в Москве в 2025 году. Все поликлиники будут работать по новому стандарту. Например, одно из зданий обновят в Хорошёво-Мнёвниках – это поликлиника № 115.

В пешей доступности жителям будут доступны передовые медицинские технологии благодаря увеличенным на 8% расходам бюджета в сфере здравоохранения. Всего со следующего года в столице возведут 31 объект здравоохранения. Среди них новые корпуса московской онкологической больницы № 62, которые расположатся на территории "Сколково". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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