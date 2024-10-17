Скандинавский антициклон принесет в Москву солнечную и сухую погоду

В четверг, 17 октября, благодаря антициклону скандинавского происхождения в Москве прогнозируется солнечная и сухая погода. Температура воздуха днем достигнет отметки в 8 градусов, а к вечеру опустится до 5 градусов.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.

В выходные, 19–20 октября, осадки также не ожидаются, а термометры покажут 8–12 градусов тепла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.