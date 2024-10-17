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17 октября, 11:15

Общество

Скандинавский антициклон принесет в Москву солнечную и сухую погоду

Скандинавский антициклон принесет в Москву солнечную и сухую погоду

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В четверг, 17 октября, благодаря антициклону скандинавского происхождения в Москве прогнозируется солнечная и сухая погода. Температура воздуха днем достигнет отметки в 8 градусов, а к вечеру опустится до 5 градусов.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.

В выходные, 19–20 октября, осадки также не ожидаются, а термометры покажут 8–12 градусов тепла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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