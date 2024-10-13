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13 октября, 09:00

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"Мой район. Новости": завершена реставрация памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте

"Мой район. Новости": завершена реставрация памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте

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На Ленинском проспекте завершились работы по восстановлению монумента, посвященного космонавту Юрию Гагарину. Первый в мире памятник, созданный из титана, является самым большим среди всех, посвященных космонавту. Его высота составляет 42,5 метра.

В рамках работ специалисты очистили монумент от грязи, коррозии и промыли его с использованием специальных средств для обработки титановых пластин. Работы проводились не только снаружи, но и внутри памятника, в пространстве диаметром один метр.

Кроме того, по итогу реставрации на стилобат был установлен отреставрированный макет спускаемого аппарата космического корабля "Восток". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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