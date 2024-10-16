"Мой район. Новости": в Брюсовом переулке завершается ремонт дома артистов Большого театра

В районе Косино-Ухтомский скоро станет больше студентов. В ближайшие три года на площадке индустриального парка "Руднево" значительно увеличат прием в колледжи. Ребята учатся здесь управлять сварочным аппаратом, налаживать станки и даже собирать дроны.

В Брюсовом переулке завершается ремонт дома артистов Большого театра. Реставрацию исторической девятиэтажки выполняли в рамках столичной программы капремонта и под контролем департамента культурного наследия. Работы вели бережно, не беспокоя жителей. Люди результатом довольны.

На станции метро "Лубянка" появится отдельная площадка для выступлений юных артистов. Для них проведут отдельный детский день прослушиваний в рамках нового сезона проекта "Музыка в метро". Те, кто пройдет испытание, смогут выступать в сопровождении родителей или официальных представителей. Прием заявок на участие в новом сезоне продлится до 14-го ноября.

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