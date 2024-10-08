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08 октября, 10:15

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"Мой район. Новости": дом на Большой Черемушкинской улице отремонтируют в этом году

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Дом 1963 года на Большой Черемушкинской улице в Академическом районе Москвы отремонтируют в 2024 году. Пятиэтажка была построена по проекту типовой серии. Основные работы специалистов были сосредоточены на лицевой стороне здания.

До начала капитального ремонта специалисты создали индивидуальный план работ. Благодаря нему они смогли учесть все нюансы здания и тщательно продумать обновление каждого элемента.

К нынешнему моменту все основные работы завершены. Сейчас специалисты приступили к ремонту входов, замене водосточных труб и устройству новой отмостки.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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