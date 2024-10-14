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14 октября, 16:59

Наука

Китайские ученые с помощью ИИ нашли 5 планет размером чуть меньше Земли – СМИ

Фото: depositphotos/mozzyb

Ученые из Шанхайской обсерватории при академии наук КНР выявили пять новых планет за границей Солнечной системы с помощью орбитального телескопа Кеплер и сверточной нейросети, позволяющей распознавать фото и видео, передает портал "Чжунши синьвэньван".

Исследователи обнаружили, что у новых планет диаметр чуть меньше Земли, а их период обращения достигает менее одного земного дня. При этом, как выяснили ученые, четыре планеты являются самыми близкими к своей звезде.

Таким образом, астрономы впервые использовали искусственный интеллект для поиска и классификации космических сигналов. Исследователи назвали планеты Kepler-158d, Kepler-963c, Kepler-879c, Kepler-1489c и KOI-4978.02.

Ранее международная группа ученых при помощи телескопа Джеймса Уэбба открыла новую экзопланету, особенностью которой является асимметричная атмосфера.

Экзопланета WASP-107b находится в приливном захвате своей звезды. Это означает, что одна сторона планеты всегда обращена к звезде, а другая постоянно находится в тени. Из-за близости к звезде средняя температура на планете составляет 476 градусов Цельсия.

Первую высадку российских космонавтов на Луну запланировали на 2031–2040 годы

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