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Новости

20 ноября, 22:15

Общество

На столицу надвигаются дожди и сильный ветер 21 ноября

На столицу надвигаются дожди и сильный ветер 21 ноября

ФНС пригласила региональных сотрудников в Москву в честь Дня работника налоговых органов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 ноября

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Москвичей предупредили о похолодании в ближайшие дни

Психологи обнаружили, что видеоигры помогают развивать полезные для карьеры навыки

Москвичи пожаловались в полицию на беспредел велокурьеров

Школьники и студенты из Москвы отправятся в Антарктиду

Новости часа: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им. Филатова

Дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве 21 ноября. К утру пятницы, 22 ноября, выпадет примерно 30 миллиметров осадков. Это может стать новым суточным рекордом почти за 100 лет.

Мэрия просит москвичей быть внимательными на улице в непогоду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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