На столицу надвигаются дожди и сильный ветер 21 ноября

Дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве 21 ноября. К утру пятницы, 22 ноября, выпадет примерно 30 миллиметров осадков. Это может стать новым суточным рекордом почти за 100 лет.

Мэрия просит москвичей быть внимательными на улице в непогоду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.