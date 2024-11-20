Новости часа: открыт прием заявок на конкурс "Золотой колос", посвященный ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начался прием заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ко Дню матери в столичном метро открыли выставку детских рисунков, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Фестиваль "Московское чаепитие" начнется 1 декабря и продлится 90 дней, пишет портал Russpass.