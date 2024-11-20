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Новости

20 ноября, 13:45

Новости

Новости часа: открыт прием заявок на конкурс "Золотой колос", посвященный ВДНХ

Новости часа: открыт прием заявок на конкурс "Золотой колос", посвященный ВДНХ

Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения

Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

Новости часа: завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех"

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

Собянин: завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех"

Сергей Собянин: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

"Мой район. Новости": школа с зоной отдыха появится в Ватутинках

Новости часа: три новых объекта построят на севере Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начался прием заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ко Дню матери в столичном метро открыли выставку детских рисунков, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Фестиваль "Московское чаепитие" начнется 1 декабря и продлится 90 дней, пишет портал Russpass.

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