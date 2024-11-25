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25 ноября, 13:15

Транспорт

Первый этап развития Центрального транспортного узла начнется в 2025 году

Первый этап развития Центрального транспортного узла начнется в 2025 году

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Центральный транспортный узел начнут развивать в Москве уже в 2025 году. Он должен облегчить перемещение как для москвичей, так и для жителей Подмосковья и других регионов. Специалисты отмечают, что опыт Московских центральных диаметров (МЦД) будет полезен для реализации этого проекта.

Ожидается, что инфраструктура ЦТУ будет готова к 2030 году, и это позволит оптимизировать транспортное сообщение для более 30 миллионов россиян. Проект будет реализован поэтапно, с использованием отечественных технологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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