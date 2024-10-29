Стоимость подержанных авто в России снижается седьмой месяц подряд

В России уже седьмой месяц подряд наблюдается снижение стоимости подержанных автомобилей, упавшей за год примерно на 50 тысяч рублей, сообщает агентство "Автостат". Эксперты прогнозируют, что автопарк в стране продолжит "стареть" из-за роста спроса на старые машины.

По данным агентства, в сентябре средняя цена на подержанные автомобили составила 1 миллион 475 тысяч рублей, что на 11 тысяч меньше, чем в августе. Снижение цены эксперты признают, но не считают это позитивным.

Игорь Сирин, автоэксперт, ожидает стагнации на рынке. Он также отмечает, что дефицит подержанных машин может привести к росту цен, что подтолкнет людей к покупке новых автомобилей.

Эксперты советуют при осмотре подержанных автомобилей использовать технические средства для проверки на аварии и износ, а также тщательно изучать историю транспортного средства.

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