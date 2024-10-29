Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 22:15

Транспорт

Стоимость подержанных авто в России снижается седьмой месяц подряд

Стоимость подержанных авто в России снижается седьмой месяц подряд

Новости часа: шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе модернизации столичных поликлиник

"Мой район. Новости": продление МЦД ускорит путь до четырех российских регионов

"Деньги 24": объем оформленных автокредитов в России достиг рекордного уровня

МЦД и два направления МЖД продлят в регионы России

Новости часа: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Проект продления МЦД в российские регионы коснется всех диаметров

Новости часа: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

МЦД продлят в другие регионы в 2025 году

В России уже седьмой месяц подряд наблюдается снижение стоимости подержанных автомобилей, упавшей за год примерно на 50 тысяч рублей, сообщает агентство "Автостат". Эксперты прогнозируют, что автопарк в стране продолжит "стареть" из-за роста спроса на старые машины.

По данным агентства, в сентябре средняя цена на подержанные автомобили составила 1 миллион 475 тысяч рублей, что на 11 тысяч меньше, чем в августе. Снижение цены эксперты признают, но не считают это позитивным.

Игорь Сирин, автоэксперт, ожидает стагнации на рынке. Он также отмечает, что дефицит подержанных машин может привести к росту цен, что подтолкнет людей к покупке новых автомобилей.

Эксперты советуют при осмотре подержанных автомобилей использовать технические средства для проверки на аварии и износ, а также тщательно изучать историю транспортного средства. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоАлексей МарачевЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика