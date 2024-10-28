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28 октября, 14:32

Транспорт

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 29 и 31 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

График движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) временно изменится 29 и 31 октября, сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской ППК.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены. Также часть поездов на участке Зеленоград-Крюково – Тверь и Тверь – Бологое – Тверь будет отменена на всем маршруте, а часть проследует с отменой остановок.

Изменения связаны с ремонтно-путевыми работами по модернизации инфраструктуры ОЖД.

ЦППК и МЖД при этом назначат дополнительные электрички в период ноябрьских праздников. Пригородные поезда 1 ноября будут курсировать по расписанию четверга, 2 ноября – по расписанию пятницы, 3 ноября – по расписанию субботы, 4 ноября – по расписанию воскресенья.

Корректировки коснутся Казанского, Киевского, Курского, Савеловского и Ярославского направлений.

МЦД продлят в другие регионы в 2025 году

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