28 октября, 14:32Транспорт
Расписание пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 29 и 31 октября
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
График движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) временно изменится 29 и 31 октября, сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской ППК.
Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены. Также часть поездов на участке Зеленоград-Крюково – Тверь и Тверь – Бологое – Тверь будет отменена на всем маршруте, а часть проследует с отменой остановок.
Изменения связаны с ремонтно-путевыми работами по модернизации инфраструктуры ОЖД.
ЦППК и МЖД при этом назначат дополнительные электрички в период ноябрьских праздников. Пригородные поезда 1 ноября будут курсировать по расписанию четверга, 2 ноября – по расписанию пятницы, 3 ноября – по расписанию субботы, 4 ноября – по расписанию воскресенья.
Корректировки коснутся Казанского, Киевского, Курского, Савеловского и Ярославского направлений.
МЦД продлят в другие регионы в 2025 году