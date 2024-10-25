25 октября, 11:30Новости
Собянин: МЦД стали драйвером роста пассажиропотока общественного транспорта
Московские центральные диаметры поспособствовали увеличению пассажиропотока общественного транспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, после того как в столице реализовали крупные инфраструктурные проекты, перегруженных линий не осталось ни в метро, ни на МЦД, ни МЦК. Кроме того, пассажиропоток диаметров за последние годы увеличился на треть.
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