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25 октября, 11:30

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Собянин: МЦД стали драйвером роста пассажиропотока общественного транспорта

Собянин: МЦД стали драйвером роста пассажиропотока общественного транспорта

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Московские центральные диаметры поспособствовали увеличению пассажиропотока общественного транспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, после того как в столице реализовали крупные инфраструктурные проекты, перегруженных линий не осталось ни в метро, ни на МЦД, ни МЦК. Кроме того, пассажиропоток диаметров за последние годы увеличился на треть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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