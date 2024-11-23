38 электробусов вышли на магистральные маршруты в центре и на юго-востоке столицы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На магистральные маршруты в центре и на юго-востоке столицы вышли 38 электробусов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, инновационный транспорт вышел вместо автобусов на маршруты М5, М6, Sk3 и № 765.

"Сегодня более чем на 170 маршрутах курсирует свыше 2,2 тысячи электробусов. Новая техника российского производства повышает комфорт и безопасность поездок пассажиров. Продолжаем заменять автобусы на экологичные электробусы и развивать сеть электробусных маршрутов по поручению Сергея Собянина", – сказал Ликсутов.

Ранее новые маршруты с электробусами на линии были запущены на севере и в центре Москвы. Речь шла про маршруты № 220 и 379, которые связали 8 жилых кварталов с 13 станциями метро, МЦД и МЦК. По будням здесь работает 20 современных электробусов.

