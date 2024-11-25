Движение затруднено на 41-м километре МКАД после аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на внешней стороне 41-го километра МКАД, в районе съезда № 41. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Другие подробности столкновения пока не приводятся. Оперативные службы столицы уже работают на месте происшествия. Они устанавливают обстоятельства аварии и информацию о возможных пострадавших.

Из-за ДТП движение в данном районе затруднено. Дептранс призвал водителей заранее выбирать пути объезда.

Ранее один человек погиб при столкновении автомобиля "Фиат Дукато" с "КамАЗом" на 12-м километре внутренней стороны МКАД. Иномарка въехала в стоявший на пятой полосе грузовик, который осуществлял уборочные работы.

Еще одна авария произошла до этого в поселке Малаховка в Люберцах. Мужчина в нетрезвом состоянии угнал автобус, после чего столкнулся с машиной в Раменском.