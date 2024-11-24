Движение затруднено на 52-м км МКАД из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на внутренней стороне 52-го километра МКАД, перед съездом № 53. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Подробности аварии пока не приводятся. На месте работают оперативные городские службы, которые устанавливают обстоятельства столкновения и информацию о возможных пострадавщих.

В связи с ДТП движение на этом участке осуществляется по двум полосам из пяти.

Два человека пострадали ранее в результате наезда автомобиля "УАЗ" на пешеходном переходе на улице Медынская в Москве. В числе пострадавших 8-летний ребенок.

Еще одна авария произошла до этого на 12-м километре внутренней стороны МКАД: водитель "Фиат Дукато" въехал в стоявший на пятой полосе "КамАЗ", который осуществлял уборочные работы. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте.