24 ноября, 05:33Происшествия
Движение затруднено на 52-м км МКАД из-за аварии
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП произошло на внутренней стороне 52-го километра МКАД, перед съездом № 53. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Подробности аварии пока не приводятся. На месте работают оперативные городские службы, которые устанавливают обстоятельства столкновения и информацию о возможных пострадавщих.
В связи с ДТП движение на этом участке осуществляется по двум полосам из пяти.
Два человека пострадали ранее в результате наезда автомобиля "УАЗ" на пешеходном переходе на улице Медынская в Москве. В числе пострадавших 8-летний ребенок.
Еще одна авария произошла до этого на 12-м километре внутренней стороны МКАД: водитель "Фиат Дукато" въехал в стоявший на пятой полосе "КамАЗ", который осуществлял уборочные работы. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте.
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