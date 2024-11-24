"Мой район. Новости": центр женского здоровья появится на базе больницы имени Филатова

На базе больницы имени Филатова появится центр женского здоровья. Москвички в одном месте смогут подготовиться к появлению на свет ребенка – от первой консультации до родов.

Кроме того, в больнице приводят в порядок терапевтический корпус. После ремонта москвичи смогут лечить не только инсульт, но и другие нарушения мозгового кровообращения. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

