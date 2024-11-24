Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 13:00

Общество

"Мой район. Новости": центр женского здоровья появится на базе больницы имени Филатова

"Мой район. Новости": центр женского здоровья появится на базе больницы имени Филатова

Собянин рассказал, что мамам новорожденных стала доступна видеотрансляция из реанимации

Новости часа: в операционных флагманских центров провели более 3 тыс операций

"Мой район. Новости": началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 имени Филатова

Комплексная модернизация больницы № 15 им Филатова продолжается в Вешняках

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

Новости часа: реконструкцию трех корпусов Филатовской больницы завершат за два года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 ноября

Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Новости часа: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им Филатова

На базе больницы имени Филатова появится центр женского здоровья. Москвички в одном месте смогут подготовиться к появлению на свет ребенка – от первой консультации до родов.

Кроме того, в больнице приводят в порядок терапевтический корпус. После ремонта москвичи смогут лечить не только инсульт, но и другие нарушения мозгового кровообращения. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
медицинаобществогородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика