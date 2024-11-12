Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На юге Москвы обновят 11 поликлиник в рамках второго этапа модернизации, сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта.

Работы сейчас ведутся в 10 медучреждениях. По мере их завершения начнется реконструкция еще одного здания. В трех поликлиниках уже принимают пациентов.

Среди поликлиник, где идут работы, – восемь взрослых и две детские. Они находятся в районах Нагорном, Донском, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Братеево, Зябликово, Бирюлево Западное, Москворечье-Сабурово и Чертаново Южное.

В поликлиниках создают функциональные помещения, среди которых процедурная, кабинеты специалистов, вспомогательные и подсобные комнаты. Территории возле медучреждений благоустроят и озеленят.

Между тем два объекта здравоохранения планируется построить за счет средств городского бюджета на территории ТиНАО. В настоящий момент специалисты работают над их проектированием.

Детско-взрослые поликлиники появятся в Рассказовке и Московском. При этом каждая из них будет рассчитана на 750 посещений в смену. Работать там будут врачи по всем основным медицинским специальностям. Начало строительных работ запланировано на весну 2025 года. В эксплуатацию объекты будут введены в 2026 году.

В общей сложности с момента присоединения новых территорий к Москве в ТиНАО были построены и введены в эксплуатацию 27 объектов здравоохранения.

