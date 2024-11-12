Две поликлиники появятся в ТиНАО в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Два объекта здравоохранения планируется построить за счет средств городского бюджета на территории ТиНАО в 2026 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В настоящий момент специалисты работают над их проектированием. Детско-взрослые поликлиники появятся в Рассказовке и Московском. При этом каждая из них будет рассчитана на 750 посещений в смену. Работать там будут врачи по всем основным медицинским специальностям.

Начало строительных работ запланировано на весну 2025 года. В эксплуатацию объекты будут введены в 2026 году. В зданиях будут открыты лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и лечебно-профилактические подразделения. Горожане получат возможность консультироваться с высококвалифицированными специалистами, а также проходить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры.

"После окончания основных работ на всех объектах специалисты выполнят комплексное благоустройство прилегающей территории с высадкой зеленых насаждений и обустройством газонов. В зданиях организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создадут необходимые условия для маломобильных граждан", – рассказал, в свою очередь, глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

В общей сложности с момента присоединения новых территорий к Москве в ТиНАО были построены и введены в эксплуатацию 27 объектов здравоохранения.

Вместе с тем в ЮЗАО в рамках второго этапа обновления столичных медицинских учреждений будут модернизированы еще 14 поликлиник. Для удобства горожан во всех зданиях перепланируют помещения, обновят оборудование и навигацию, а также утеплят фасад. В каждом филиале медучреждений появится возможность разместить рентгеновские комплексы, маммографы, а также аппараты УЗИ и функциональной диагностики.

