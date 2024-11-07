Еще 14 московских поликлиник будут модернизированы в ЮЗАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 14 поликлиник в ЮЗАО будут модернизированы в рамках второго этапа обновления столичных медицинских учреждений, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Так, работы идут в 10 организациях в Северном и Южном Бутове, Ломоносовском, Теплом Стане, Конькове, Академическом районах, а затем специалисты приступят к модернизации еще 4 зданий, обновление которых могут завершить в следующем году.

Специалисты модернизируют 5 взрослых, 4 детских и 1 смешанную поликлинику, общая площадь сооружений составляет более 69 тысяч "квадратов". Для удобства горожан во всех зданиях перепланируют помещения, обновят оборудование и навигацию, а также утеплят фасад. Во всех филиалах медучреждений появится возможность разместить рентгеновские комплексы, маммографы, а также аппараты УЗИ и функциональной диагностики.

Так, в филиале 4 городской поликлиники 170, филиале 2 детской городской поликлиники 81 и смешанном учреждении на Южнобутовской улице обустроят кабинеты физиотерапии. Также обновляются травмпункты в филиале 4 консультативно-диагностической поликлиники 121 и филиале 2 ДГП 81, а в поликлиниках на улицах Профсоюзной и Южнобутовской также отремонтируют молочно-раздаточные пункты.

Ранее Сергей Собянин уже рассказывал, что в Москве после реконструкции открыты еще 6 детских и взрослых поликлиник. Так, в Филимонковском районе заработала новая детско-взрослая поликлиника, для пациентов также открыли свои двери головные здания детской городской поликлиники 91, городской поликлиники 6 и 170, а также филиалы 3 детской поликлиники 99 и 3 городской поликлиники 109.

