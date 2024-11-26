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Новости

Новости

26 ноября, 00:00

Новости

Новости часа: более 20 тыс студентов обменялись идеями сохранения памятников

Новости часа: более 20 тыс студентов обменялись идеями сохранения памятников

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: более 20 тыс человек приняли участие в молодежном форуме "Наследие"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Центральный транспортный узел планируют начать развивать в Москве в 2025 году

Новости часа: графитовая линия метро улучшит транспортную доступность для 1 млн москвичей

Новости часа: тоннель к станции "Бульвар Генерала Карбышева" на графитовой линии пройден

Сергей Собянин осмотрел ход работ на Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Новости часа: в Зеленограде сделали новые и обновили существующие зоны отдыха

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 тысяч человек приняли участие в молодежном форуме "Наследие". От Москвы было 300 студентов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В октябре завершили строительство почти 350 объектов недвижимости площадью около 9 миллионов квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Более 90 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов установили и подключили в Москве с начала года, заявили в Дептрансе.

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