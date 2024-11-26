Новости часа: более 20 тыс студентов обменялись идеями сохранения памятников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 тысяч человек приняли участие в молодежном форуме "Наследие". От Москвы было 300 студентов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В октябре завершили строительство почти 350 объектов недвижимости площадью около 9 миллионов квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Более 90 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов установили и подключили в Москве с начала года, заявили в Дептрансе.