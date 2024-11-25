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Новости

25 ноября, 22:30

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: более 20 тыс человек приняли участие в молодежном форуме "Наследие"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Центральный транспортный узел планируют начать развивать в Москве в 2025 году

Новости часа: графитовая линия метро улучшит транспортную доступность для 1 млн москвичей

Новости часа: тоннель к станции "Бульвар Генерала Карбышева" на графитовой линии пройден

Сергей Собянин осмотрел ход работ на Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Новости часа: в Зеленограде сделали новые и обновили существующие зоны отдыха

Собянин: более 20 тыс студентов обменялись идеями сохранения памятников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершена проходка тоннеля между станциями метро Москвы "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии, сообщил Сергей Собянин.

Детский сад на 350 мест с бассейном начали строить в Западном Дегунине, передает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В белорусские города Полоцк и Мозырь теперь можно отправиться с автовокзала Северные Ворота, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

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