Новости часа: Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершена проходка тоннеля между станциями метро Москвы "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии, сообщил Сергей Собянин.

Детский сад на 350 мест с бассейном начали строить в Западном Дегунине, передает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В белорусские города Полоцк и Мозырь теперь можно отправиться с автовокзала Северные Ворота, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.