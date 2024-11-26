100 НКО стали победителями конкурса грантов "Москва – добрый город"

100 некоммерческих организаций стали победителями конкурса грантов "Москва – добрый город" в 2024 году. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участие в конкурсе позволяет воплощать в жизнь проекты, которые нужны людям с инвалидностью, многодетным и приемным семьям, детям-сиротам и подросткам, переживающим кризисный период.

Всего за пять лет проект помог более чем 110 тысячам москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.