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26 ноября, 11:45

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100 НКО стали победителями конкурса грантов "Москва – добрый город"

100 НКО стали победителями конкурса грантов "Москва – добрый город"

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100 некоммерческих организаций стали победителями конкурса грантов "Москва – добрый город" в 2024 году. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участие в конкурсе позволяет воплощать в жизнь проекты, которые нужны людям с инвалидностью, многодетным и приемным семьям, детям-сиротам и подросткам, переживающим кризисный период.

Всего за пять лет проект помог более чем 110 тысячам москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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