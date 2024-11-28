"Сити": какие фильмы стоит посмотреть в столичных кинотеатрах

Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые можно будет посмотреть в столичных кинотеатрах. На пятом месте – выход в повторный прокат комедии "Любовь и голуби" Владимира Меньшова. Четвертое место заняла драма "Мария" о всемирно известной оперной певице Марии Каллас. В главной роли – Анджелина Джоли.

На третьем месте – фильм о медвежонке "Приключения Паддингтона – 3". Серебро рейтинга досталось криминальному сериалу "Лихие". На вершине рейтинга – мультсериал "Русалочки: морская магия".

Подробнее – в программе "Сити".