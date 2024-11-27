Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 17:30

Культура

Режиссер Нина Чусова рассказала о своем опыте материнства

Режиссер Нина Чусова рассказала о своем опыте материнства

Сербский режиссер Эмир Кустурица может получить гражданство РФ в ускоренном порядке

"Интервью": Нина Чусова – о том, как часто нужно ходить в театр

Режиссер Нина Чусова рассказала, как привить детям любовь к театру

"Моя Москва": Любовь Германова. Часть 1

"Культура за 100 секунд": москвичей пригласили на выставку "Наследие для будущего"

"Это Москва. Туризм": музеи о еде

Режиссер Нина Чусова рассказала, почему ставить спектакли по Шекспиру могут только мужчины

Премьера сериала "Первый номер" прошла в кинотеатре "Художественный"

"Интервью": Эмир Кустурица – о первом русском фильме

Театральный режиссер Нина Чусова считала себя матерью-кукушкой и переживала, что дети мало ее видят.

Кроме того, она призналась, что в детстве не любила, когда мама заставляла ее работать по дому. Однако со временем в такие моменты она начала представлять себя Золушкой. От этого Чусовой становилось легче, потому что, по ее мнению, у Золушки были хорошие перспективы.

Большое интервью с режиссером Ниной Чусовой выйдет в среду, 27 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоАлина ГилеваРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика