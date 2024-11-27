27 ноября, 17:30Культура
Режиссер Нина Чусова рассказала о своем опыте материнства
Театральный режиссер Нина Чусова считала себя матерью-кукушкой и переживала, что дети мало ее видят.
Кроме того, она призналась, что в детстве не любила, когда мама заставляла ее работать по дому. Однако со временем в такие моменты она начала представлять себя Золушкой. От этого Чусовой становилось легче, потому что, по ее мнению, у Золушки были хорошие перспективы.
Большое интервью с режиссером Ниной Чусовой выйдет в среду, 27 ноября, в эфире телеканала Москва 24.