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13 ноября, 16:25

Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 70-летию Юрия Кары

"Раскрывая тайны звезд": к 70-летию Юрия Кары

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Режиссеру Юрию Каре исполнилось 70 лет 12 ноября. Коллеги характеризуют его как режиссера авантюрного склада и невероятной смелости, он снимает фильмы по своему усмотрению и всегда выражает свои мысли открыто и честно. В своем творчестве он не ищет легких путей. 

Кара познал успех сразу, как пришел в большое кино. Его дипломная работа – картина "Завтра была война" завоевала мировое признание. Ее показали в 48 странах мира. Фильм получил главные призы на международных кинофестивалях в Испании, Франции, Германии, Польше.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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