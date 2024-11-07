Монтаж освещения начался на строящейся станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На строящейся станции "ЗИЛ" Троицкой линии столичного метрополитена специалисты приступили к установке архитектурного освещения платформенной части. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

К настоящему моменту строительная готовность станции составляет 76%. Вице-мэр уточнил, что уже полностью готовы основные конструкции платформы. Сейчас рабочие начали устанавливать 14 трехметровых светильников, созданием которых занималось отечественное предприятие.

В пассажирских зонах и платформенной части специально используют разнообразные светодиодные приборы, так как они экономичны, неприхотливы в обслуживании и дают спектр освещения, близкий к природному.

Тем временем специалисты также продолжают устройство других инженерных систем, например, укладку силовых и слаботочных линий, монтаж оборудования, в том числе тягово-понизительной подстанции, рассказал глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков. Причем уже более чем на 80% готовы внутренние системы водоснабжения, водоотведения, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования вестибюля станции.

Как подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, на протяжении строительства станции "ЗИЛ" инспекторы комитета провели восемь контрольно-надзорных мероприятий с привлечением специалистов подведомственного Центра экспертиз.

"Они оценивали ход строительства, качество используемых материалов и их соответствие утвержденному проекту", – уточнил Слободчиков.

Тем временем отделка внутренних помещений стартовала на новой станции "Вавиловская" той же линии метро. Одновременно с отделкой, включая помещения тягово-понизительной подстанции, идет обратная засыпка котлована, которая выполнена уже на треть.

"Вавиловская" строится на нечетной стороне Ленинского проспекта в районе перекрестка улиц Строителей и Панферова. Вестибюль объекта будет соединен подземным переходом с выходами по обе стороны автодороги.

