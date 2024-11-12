Серия интерактивных экскурсий для молодежи пройдет в Москве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Серию интерактивных экскурсий для молодежи проведут в Москве в ноябре и декабре. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Вице-мэр отметила, что всего запланировано порядка 30 мероприятий, которые включат в себя как классические пешие прогулки, так и квесты, а также блог-туры.

"Они помогут по-новому взглянуть на исторические и культурные места в столице, познакомят с креативными и производственными площадками", – пояснила Сергунина.

Первый формат "Сквозь эпохи" будет посвящен историческим местам. Например, один из туров пройдет по улице Пречистенке, так как на ней расположено множество старинных усадеб и особняков.

Второе направление "Все дороги ведут в Москву" состоит из нескольких экскурсий по культурным площадкам. При этом они включат в себя элементы соревнования. Участники поделятся на команды и будут выполнять различные задания.

Еще в одном формате "Блог-туризм" горожан ждут квесты и блог-туры с мастер-классами. Тем временем серия экскурсий "Москва для креативных" познакомит участников с современными арт-кластерами, "Фабричный движ" – с крупными предприятиями, "Твоя Москва" – с популярными у молодежи местами в городе, а "Районы-кварталы" – с историческими и знаковыми районами.

Приятным бонусом станут памятные призы и сувениры, которые вручат самым активным участникам. Регистрация на мероприятия откроется 20 ноября на портале "Молодежь Москвы". С анонсами можно ознакомиться в рубрике "Экскурсии".

Между тем москвичей пригласили на прогулку в метро, которая пройдет в ночь с 22 на 23 ноября. Горожане смогут посетить электродепо "Измайлово".

Во время экскурсии москвичи узнают о работе депо, его истории и особенностях. Также гости смогут прокатиться на ретропоезде 1935 года по участку, не обозначенному на схеме метро. Затем они отправятся в путешествие по Арбатско-Покровской и Филевской линиям, делая остановки на станциях "Партизанская", "Электрозаводская" и "Площадь Революции".