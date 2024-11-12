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12 ноября, 17:15

Транспорт

МЦД изменили привычные маршруты жителей Москвы

МЦД изменили привычные маршруты жителей Москвы

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Московские центральные диаметры (МЦД) изменили привычные маршруты горожан, объединив ключевые транспортные артерии города: железные дороги, метро, МЦК и наземный транспорт. Благодаря продуманной связи между ними москвичи экономят время и деньги. 

На данный момент в столице действуют четыре центральных диаметра: первый протянулся от Лобни до Одинцова, второй – от Нахабина до Подольска, третий – от Зеленограда-Крюкова до Раменского, четвертый – от Апрелевки до Железнодорожного.

Новые поезда, такие как Иволга 4.0, обеспечивают плавный ход, низкий уровень шума и быстрое ускорение, что сокращает время в пути.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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