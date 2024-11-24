"Раскрывая тайны звёзд": Юрий Васильев

К 70-ти годам Юрий Васильев успел проверить свои силы и талант в самых разных направлениях. Он руководил театром, снял два фильма, ставил спектакли и играл в кино. Чем бы актер ни занимался, он всегда оставался верен театру Сатиры, в который пришел еще в 1976-м году.

Васильев не оставил театр даже в 90-е годы, когда актерство не могло прокормить семью. Тогда многие артисты меняли сферу деятельности и брались за все, что могла предложить им жизнь. Но Юрию повезло. Он не оставил профессию из-за жены. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

