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Новости

04 декабря, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": литературная ярмарка Non/fiction стартует в Москве 5 декабря

"Культура за 100 секунд": литературная ярмарка Non/fiction стартует в Москве 5 декабря

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Выставка в честь 128-летия Музея Москвы стартовала на Зубовском бульваре

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Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction пройдет в Гостином дворе с 5 по 8 декабря. Помимо продажи книг, там будут идти лекции, мастер-классы и презентации. Стоимость входа составляет 450 рублей.

Тем временем Музею Москвы исполнилось 128 лет. В честь крупной даты там открыли выставку, посвященную историческому развитию города. В экспозиции представлены предметы от I тысячелетия до нашей эры до середины XX века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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