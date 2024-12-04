"Культура за 100 секунд": литературная ярмарка Non/fiction стартует в Москве 5 декабря

Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction пройдет в Гостином дворе с 5 по 8 декабря. Помимо продажи книг, там будут идти лекции, мастер-классы и презентации. Стоимость входа составляет 450 рублей.

Тем временем Музею Москвы исполнилось 128 лет. В честь крупной даты там открыли выставку, посвященную историческому развитию города. В экспозиции представлены предметы от I тысячелетия до нашей эры до середины XX века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.