Максимальная ставка за билет на "Щелкунчика" составила 65 тыс рублей

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Максимальная ставка за один билет на балет "Щелкунчик" в Большом театре 19 декабря составила 65 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Продажа билетов на 19 декабря началась в 10:00. Торги завершились в 13:06. В результате лучшее предложение на билет в партер составило 65 тысяч рублей при начальной ставке в 50 тысяч.

Ставки на другие билеты дошли до 55 тысяч рублей. На большинство билетов в партер заявки не поступили.

Первый показ балета пройдет в 19:00 17 декабря. Другие спектакли состоятся с 19 по 31 декабря.

Первый день продажи билетов на представления балета "Щелкунчик" стартовал 2 декабря в 10:00. При этом билеты для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Для покупки на сайте были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи – на третий ярус, за 5 тысяч – на четвертый ярус.

Во второй день продаж на "Щелкунчика" для покупки было доступно более 500 билетов. Их цена варьировалась в зависимости от расположения мест: в партере, амфитеатре или на балконе.

