Свыше 500 билетов на "Щелкунчика" было доступно во второй день продаж

Фото: bolshoi.ru

На новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре России, который состоится 19 декабря в 12:00, во второй день для покупки было доступно более 500 билетов, передает РИА Новости.

В зависимости от расположения мест, в партере, амфитеатре или на балконе, стоимость билетов варьируется от 5 до 50 тысяч рублей.

Продажи на официальном сайте театра открылись в 10:00 по московскому времени. Для покупки электронного билета нужно выбрать требуемый тариф и оплатить заказ в течение пяти минут.

Первый день продажи билетов на представления спектакля "Щелкунчик" стартовал 2 декабря в 10:00. На этом фоне пользователи столкнулись с перебоями на сайте Государственного академического Большого театра России из-за большого спроса на билеты.

При этом билеты на "Щелкунчик" для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Для покупки на сайте были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи – на третий ярус, за 5 тысяч – на четвертый ярус.