Последний в этом году сезон экскурсий по предприятиям Москвы стартует 9 декабря и продлится до 13-го числа. Горожане смогут посетить 30 компаний, среди которых производящие продукты питания, а также микроэлектронику.

Кроме того, гостей ждут более 20 мастер-классов, рассказала начальник управления по организации мероприятий АНО "Моспром" Оксана Притыко. По ее словам, в этот раз к проекту присоединился еще и музей "Фабрика елочных игрушек". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

