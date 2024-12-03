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03 декабря, 07:15

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Сезон экскурсий по предприятиям Москвы стартует 9 декабря

Сезон экскурсий по предприятиям Москвы стартует 9 декабря

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Последний в этом году сезон экскурсий по предприятиям Москвы стартует 9 декабря и продлится до 13-го числа. Горожане смогут посетить 30 компаний, среди которых производящие продукты питания, а также микроэлектронику.

Кроме того, гостей ждут более 20 мастер-классов, рассказала начальник управления по организации мероприятий АНО "Моспром" Оксана Притыко. По ее словам, в этот раз к проекту присоединился еще и музей "Фабрика елочных игрушек". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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