Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в рамках проекта "Зима в Москве"

Культурная программа зимой в столице будет насыщенной. В городе пройдут мастер-классы, лекции, спортивные праздники, гастрономические фестивали, музыкальные и театральные вечера. Так работает проект "Зима в Москве". Он стартовал в выходные.

Площадками станут также крупнейшие городские фестивали. Среди них – "Московское чаепитие" на Тверской площади. На фестивале можно продегустировать особый праздничный купаж "Чай Москва" из самовара, а также попробовать плюшки.