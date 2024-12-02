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02 декабря, 12:15

Город

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в рамках проекта "Зима в Москве"

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в рамках проекта "Зима в Москве"

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Около 2 тыс площадок будут работать в проекте "Зима в Москве"

Культурная программа зимой в столице будет насыщенной. В городе пройдут мастер-классы, лекции, спортивные праздники, гастрономические фестивали, музыкальные и театральные вечера. Так работает проект "Зима в Москве". Он стартовал в выходные.

Площадками станут также крупнейшие городские фестивали. Среди них – "Московское чаепитие" на Тверской площади. На фестивале можно продегустировать особый праздничный купаж "Чай Москва" из самовара, а также попробовать плюшки.

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Сюжет: Зима в Москве
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