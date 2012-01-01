Эксперт Маштанова перечислила лучшие идеи для семейного адвент-календаря

Последний месяц года – время для создания праздничной атмосферы в доме. Вместо традиционного адвент-календаря с конфетами, чаем, косметикой можно попробовать что-то новое – не просто подарок, а совместный отдых, который запомнится надолго. Вместе со специалистом столичного центра содействия семейному воспитанию расскажем о топ-7 необычных идей для семейного досуга в последний месяц уходящего года.

Делаем основу

Основу для адвент-календаря легко сделать самостоятельно. Возьмите плотную бумагу или картон, вырежьте 31 квадрат (по числу дней в декабре) размером примерно со спичечный коробок, пронумеруйте их и украсьте на свой вкус. Соедините квадраты с помощью клея или двустороннего скотча.

Можно использовать картонные трубки, ненужные квадратные упаковки из-под украшений или других мелочей. Календарь не обязательно должен быть из картона: например, можно взять маленькие мешочки (как из-под саше), баночки, конвертики. Главное, соединить их вместе и подписать даты.

Первый день зимы

Положите в первое окошко задание, которое будет с вами весь месяц: делать совместное фото каждый день. Возможно, некоторые члены семьи отнесутся к этому скептически, но со временем заинтересуются процессом. А к Новому году у вас будет галерея фото. Помимо воспоминаний, это поможет относиться к каждому дню как к чему-то особенному.

"Придумать идеи для семейных вечеров можно всем вместе, опираясь на интересы членов семьи. Или подготовить сюрприз, вписав в тот или иной день что-то, что нравится вашим родным. Неважно, насколько масштабной будет идея. Важно, чтобы она объединила семью и подарила вам счастливые мгновения", – поделилась Светлана Маштанова, воспитатель Центра для детей-сирот имени Ю. В. Никулина департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Кулинарные эксперименты

Вместе можно приготовить новогодние пряники или имбирное печенье. Детям будет особенно интересно делать печенье в формочках (например, в виде человечков или елочек), а потом украшать глазурью. Для теста понадобятся 200 граммов муки, яйцо, столовая ложка меда, полчайной ложки соды и 100 граммов сахара. Для глазури – яичный блок, 100 граммов сахарной пудры, сок лимона и пищевой краситель по желанию.

Чтобы порадовать ребенка, можно выбрать то блюдо, которое больше всего любит именно он: например, сделать домашние бургеры или роллы. Увидев такое задание в адвент-календаре, почти любой ребенок наверняка обрадуется, уверена Маштанова.

Рукоделие и творчество

Создайте элементы новогоднего декора своими руками: закажите в интернете или посетите магазин творчества, чтобы выбрать деревянные заготовки для елочных игрушек и краски. Раскрашивание заготовок станет отличным занятием для всей семьи.

В магазинах творчества можно найти заготовки для шкатулок, разделочных досок и многое другое. Маштанова посоветовала купить однотонные елочные шары и расписать их вместе, сделать снежинки из бумаги и засыпать блестками, заказать сборный пряничный домик и склеить его глазурью вместе.

Одна из интересных идей – заказать набор для создания свечей своими руками. Обычно туда входит основа, фитиль, подсвечник и какой-то декор. Маштанова отметила, что зимой можно использовать цитрусовые или хвойные ароматы, которые добавляются в основу для свечей, маленькие шишки и еловые иголки для украшения.

Домашний кинотеатр

Посмотрите вместе любимые мультики и фильмы, которые ассоциируются у вашей семьи с Новым годом: "Холодное сердце", "Один дома", "Трое из Простоквашино", "Морозко", "Гарри Поттер", "Чарли и шоколадная фабрика", "Серебряные коньки", "Клаус" и любые другие, какие вам по душе.

Чтобы просмотр казался более праздничным, обустройте для всех уютное место, расстелив перед телевизором плед и разложив подушки, подготовьте попкорн и напитки, приглушите свет.

"Самое ценное в подготовке к Новому году – тепло семейных встреч, смех детей, уютный вечер в кругу самых близких. Ведь семья – это то, ради чего и стоит жить и праздновать Новый год. В суете предновогодних дней важно помнить, что главное – это моменты, проведенные вместе с семьей. В этом и есть настоящая магия праздника", – добавила специалист.

Настольные игры

Зимние вечера – отличное время для уютных семейных посиделок за настольными играми, отметила Светлана Маштанова. Выбор игры не имеет значения – будь то фанты, лото или онлайн-викторина. Главное, чтобы в процессе участвовали все члены семьи. Подготовьте приглашения для всех членов семьи и наслаждайтесь совместным досугом.

Активный отдых

Зимой в столице огромное количество развлечений. например, можно воспользоваться возможностью отправить письмо Деду Морозу вместе с ребенком.

Кроме того, стоит посетить зимний спортивный фестиваль в "Лужниках", который начнется 1 декабря. Там можно покататься на тюбингах и сноубордах, а по выходным принять участие в мастер-классах по сноубордингу от профессиональных спортсменов. Тюбинги и доски дают на прокат прямо на месте.

Также с первого дня зимы будет открыт фестиваль "Московское чаепитие" на Тверской площади, где по выходным будут проводить театрализованные представления, встречи с героями фестиваля и музыкальные вечера "Народное караоке".

Добрые дела

Новый год – время доброты и помощи другим. Эксперт советует почитать с ребенком, например, "Рождественскую песнь в прозе" Диккенса, чтобы он проникся желанием делиться чем-то с теми, кто в этом нуждается.

Кроме того, дарить подарки, не ожидая ничего взамен, – тоже удовольствие: на сайте проекта "Зима в Москве" размещена информация о волонтерских акциях – "Добрая елка", "Исполни желание", "Давай ДруЖИТЬ!" и другие.