Новогодний онлайн-марафон "Московского долголетия" стартует 2 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новогодний онлайн-марафон "Загадайте свое долголетие" проекта "Московское долголетие" стартует 2 декабря в социальных сетях. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Он продлится до 12 января, за это время горожане смогут поучаствовать в видеоуроках по кулинарии и дизайну. С преподавателями слушатели также подведут итоги уходящего года и научатся правильно ставить цели на следующий.

Кроме того, с 17 декабря пройдет конкурс "Новогодний вызов" в соцсети "ВКонтакте". Для участия потребуется применить лайфхаки из опубликованных видеоуроков, поделиться результатами на личных страницах и выполнить другие условия, которые можно будет узнать по ссылке.

С 10 по 25 декабря участники "Московского долголетия" смогут рассказать о главных достижениях уходящего года, например, новых освоенных навыках, спортивных результатах, проведенных встречах и других личных победах.

В преддверии Нового года на страницах проекта также выйдут праздничные поздравления от звезд, преподавателей и участников "Московского долголетия". Среди них будут известные дизайнеры и наставники четвертого сезона проекта "Мастерская дизайнеров", стендап-актриса Зоя Яровицына, писатель Александр Васькин, герой сериала "Я не стар" Александр Кирилин и другие.

Для москвичей и гостей города еще подготовлены более 340 мероприятий в рамках фестиваля "Московское чаепитие". Он пройдет в период с 1 декабря по 28 февраля. Основной площадкой станет Тверская площадь, где будут проходить выступления артистов и дегустация новогоднего купажа чая "Москва".

Кроме того, фестиваль будет проходить в старинных усадьбах, на катке в Парке Горького, в саду "Эрмитаж", на ВДНХ, в парке "Сокольники" и иных местах. Для гостей также запланированы представления с участием фигуристов и акробатов, которые пройдут на ледовых площадках.

