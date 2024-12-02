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02 декабря, 08:00

Транспорт

График движения поездов изменится на МЦД-1 до 14 декабря

График движения поездов изменится на МЦД-1 до 14 декабря

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График движения поездов изменится на МЦД-1 до 14 декабря в связи с проведением работ по улучшению инфраструктуры. Так, от Савеловской до Бескудникова с 23:00 до 07:00 составы будут ходить по одному пути в реверсивном режиме.

С 3 декабря до утра 6-го числа вагоны от Савеловской до Кунцевской проследуют по пути в направлении Лобни. Помимо этого, с 10 по 13 декабря электрички от Савеловской до Филей будут идти по пути в сторону Одинцова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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